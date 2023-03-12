Ранний доступ к ремейку Resident Evil 4 привел к утечке геймплея, катсцен и нового образа Ады Вонг

Ранний доступ к ремейку игры Resident Evil 4 получили некоторые пользователи, что привело к появлению в сети различных геймплейных видео и катсцен. Однако, стоит быть осторожным, так как в этих роликах содержатся спойлеры.

Геймплей

Катсцены

Леон, Луис и Эшли

Утечка позволила взглянуть на обновленный образ персонажа Ады Вонг, который вызвал восторг у фанатов игры. Новая одежда персонажа соответствует месту и атмосфере событий ремейка, но при этом не изменяет оригинальному стилю, который полюбился игрокам.

Ада Вонг

Напомним, что ремейк Resident Evil 4 будет выпущен 24 марта на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series.