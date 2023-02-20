Состоялся релиз Atomic Heart

Вышел долгожданный шутер Atomic Heart! В каталоге подписки Game Pass игру можно запустить уже сегодня, сменив регион на Новую Зеландию. Релиз по всему миру состоится только 21 февраля.

Важно отметить, что игра полностью переведена на русский язык, однако по умолчанию используется английская озвучка, но это легко исправить в настройках.

Кроме того, не нужно покупать Atomic Heart, чтобы поиграть. Шутер уже доступен в каталоге подписки Game Pass на Xbox и ПК. Поэтому, если у вас есть Game Pass, то вы можете наслаждаться игрой совершенно бесплатно.