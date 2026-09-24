Apple исправит перезагрузки iPhone 18 Pro после сбоя Face ID
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Apple исправит перезагрузки iPhone 18 Pro после сбоя Face ID

Обновление для iPhone 18 Pro и Pro Max должно выйти в начале следующей недели.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:42
Apple исправит перезагрузки iPhone 18 Pro после сбоя Face ID

Apple готовит обновление, которое исправит зависания и перезагрузки iPhone 18 Pro после неудачной попытки входа через Face ID. Оно должно выйти в начале следующей недели.

Компания подтвердила разработку исправления. Сбой также затрагивает iPhone 18 Pro Max, но проявляется не у всех владельцев.

При ошибке Face ID смартфон перестаёт реагировать на касания и спустя несколько секунд принудительно перезагружается. После этого в разделе аналитики iPhone появляется журнал критической ошибки.

Замена устройства не требуется, поскольку причиной названа программная ошибка. Точная версия обновления пока не указана.

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