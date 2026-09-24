HUAWEI nova 16s получил встроенный определитель номера Яндекса

Яндекс и HUAWEI встроили автоматический определитель номера в смартфон HUAWEI nova 16s. Сервис распознаёт потенциально опасные входящие и исходящие звонки и предупреждает пользователя прямо в системном интерфейсе.

Информация о номере отображается во время звонка, а пожаловаться на нежелательный вызов можно из журнала звонков. В базе Яндекса находится более 160 млн номеров, включая телефоны банков, служб доставки и других организаций.

Определитель интегрирован непосредственно в систему смартфона. Включить его можно при первом запуске устройства или позже в настройках приложения «Телефон». Для работы потребуется интернет и актуальная версия приложения «Яндекс с Алисой AI».

Первым устройством с новой функцией стал HUAWEI nova 16s. В дальнейшем Яндекс и HUAWEI планируют добавить её и в другие новые смартфоны бренда.