Сооснователь OnePlus покинул компанию, чтобы открыть своё предприятие

Сооснователь OnePlus Карл Пей покинул компанию, чтобы создать собственное предприятие. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на два источника приближенных к делам компании.

OnePlus была основана в декабре 2013 года Карлом Пей и Питом Лау, последний является генеральным директором компании. Китайский производитель быстро получил признание благодаря агрессивной маркетинговой политике, которую разработал Карл Пей. Ведь ранее Пей занимал должность директора по маркетингу в Oppo.

Карл Пей (слева) с Питом Лау (в центре)

Пей был лицом OnePlus на западных рынках и появлялся на мероприятиях по запуску новинок и встречах с поклонниками. Его выход из OnePlus еще не подтвержден официально и на момент написания этой заметки в его биографии в LinkedIn и Twitter все еще указано, что он работает в OnePlus.

Однако фото внутренних переписок между сотрудниками OnePlus, появились на Reddit. В них отображена структура руководства компании, а вот Карл Пей в них не присутствует.

Также в переписке указывается, что Эмили Дай, которая сейчас является главой индийского подразделения OnePlus, была назначена главой линейки Nord и будет подчиняться Лау. Пей ранее руководил серией Nord.

По всей видимости компания не хочет объявлять об уходе ключевой фигуры из компании до презентации OnePlus 8T, которая должна состояться завтра. Также ожидается, что в этом месяце компания расширит серию Nord ещё одним смартфоном.