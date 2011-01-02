OnePlus 8T показали на качественных рендерах

В интернете появились качественные изображения грядущего флагманского OnePlus 8T. На них можно рассмотреть новый смартфон во всей красе. Новинка показана в двух вариантах цветового исполнения — Aquamarine Green (нежно-зелёный) и Lunar Silver (серебро).

Фронтальная панель получила практически безрамочный дисплей с отверстием в углу для фронтальной камеры. Стоит заметить, что дисплей плоский и без каких-либо боковых закруглений. По всей видимости в OnePlus прислушались к своим поклонникам и сделали аппарат максимально комфортным. Такое решение позволяет избежать нежелательные нажатия и минимизирует ущерб смартфона при случайномй падении. По слухам экран будет обладать частотой обновления до 120 Гц и поддержкой разрешения Full HD+.

Сзади расположилась основная камеры с четырьмя модулями. По предварительной информации там будут установлены сенсоры на 48, 16, 5 и 2 МП.

Презентация OnePlus 8T запланирована на 14 октября.