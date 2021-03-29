Sony закрыла веб-версию магазина PS Store для PS3, Vita и PSP

Компания Sony отключила старую веб-версию магазина PS Store для консолей PS3, PS Vita и PSP. При попытке перейти на эту страницу система перенаправляет пользователей на новую версию магазина. При этом компания ничего не заявляла по теме.

Отметим, что ранее СМИ сообщили о грядущем закрытии. Теперь же, похоже, оно состоялось. Интересно, что сама компания никак не комментировала эти данные.

Таким образом, официально покупать игры для устаревших консолей через веб-интерфейс более не получится. Пока что есть возможность это делать через встроенный клиент магазина, но, похоже, его дни тоже сочтены.

Полностью магазины закроют уже летом. На PS3 и PSP это будет 2 июля, на Vita — 27 августа.