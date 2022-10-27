В PS Store стартовала ноябрьская распродажа с хорошими скидками на игры

В магазине игр PS Store стартовала распродажа под названием November Savings. Она продлится до 19 ноября, на ней можно купить игры для PlayStation 4 и PlayStation 5, причём весьма выгодно. Особенно это выгодно для Турции. Учитывая, что магазин прекратил работу в России, многие жители РФ пользуются именно турецкой версией.

Примеры игр и цены выглядят так:

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 234 лиры (~770 рублей) вместо 669 лир (~2200 рублей);

Dying Light: 2 Stay Human — Deluxe Edition (PS4 и PS5) — 381 лира (~1250 рублей) вместо 569 лир (~1900 рублей);

Far Cry 5: Gold Edition — 240 лир (~790 рублей) вместо 959 лир (~3160 рублей);

The Division 2 Warlords of New York — 78 лир (~257 рублей) вместо 259 лир (~854 рубля);

Grand Theft Auto V (PS4 и PS5) — 197 лир (~650 рублей) вместо 599 лир (~2000 рублей);

The Witcher 3: Wild Hunt — 27 лир (~89 рублей) вместо 134 лиры (~440 рублей);

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 44 лиры (~145 рублей) вместо 219 лир (~720 рублей);

Tiny Tina’s Wonderlands for PS4 — 359 лир (~1180 рублей) вместо 599 лир (~2000 рублей);

Borderlands 3 Next Level Bundle (PS4 и PS5) — 125 лир (~400 рублей) вместо 499 лир (~1650 рублей);

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4 и PS5) — 119 лир (~390 рублей) вместо 399 лир (~1300 рублей);

Hades (PS4 и PS5) — 153 лиры (~500 рублей) вместо 219 лир (~720 рублей);

Outer Wilds (PS4 и PS5) — 131 лира (~430 рублей) вместо 219 лир (~720 рублей);

Middle-earth: Shadow of War — 85 лир (~280 рублей) вместо 284 лиры (~930 рублей);

STAR WARS: Squadrons — 56 лир (~184 рубля) вместо 279 лир (~920 рублей);

STAR WARS Jedi: Fallen Order — 52 лиры (~170 рублей) вместо 349 лир (~1150 рублей).

Больше предложений доступно по ссылке. Помимо этого, в PS Store проходит распродажа в честь Хэллоуина, где со скидкой доступны игры-хорроры.