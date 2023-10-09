В России запустили сервис для пополнения Steam, PS Store, Apple и других площадок

МТС добавила возможность пополнять с помощью ваучеров аккаунты в Steam, PS Store, Xbox Store, Battle.Net, PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Roblox, Apple, Carrom Gold, EA Games Origin Apex, EA Play, Free Fire, Mobile Legends, Nintendo EShop, Pirate 101, Razer Gold Pins, Runescape, Wizard101, Crunchyroll, Discord Nitro, Hello Yo, IMO, McAfee, Netflix, Spotify, Tango, Twitch и Viber.

На специальной странице необходимо выбрать соответствующий онлайн-сервис и способ пополнения. Одним из них является ваучер (уникaльнaя комбинaция из цифр и букв на определенную сумму), который можно приобрести различным номиналом в зависимости от площадки.

Например, для PlayStation Network можно купить два ваучера – на $10 и $25. Первый по карте МТС Банка обойдется в 1050 рублей, а по картам других банков – 1102 рубля (с учетом комиссии). Второй ваучер – 2629 и 2679 рублей соответственно. При этом активировать ваучеры для PS Store можно только, если у вас аккаунт США.

В компании отмечают, что после оплаты покупки, ваучер и инструкцию по активации в течение 15 минут высылают на указанный адрес электронной почты.