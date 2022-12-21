Sony Xperia Ace IV на Snapdragon 4 Gen 1 протестировали в Geekbench

Предполагаемый Sony Xperia Ace IV протестировали в Geekbench, устройство относится к категории доступных смартфонов. От прошлой версии он будет отличаться дисплеем и чипсетом.

Новинка фигурирует под серийным номером Sony SM4375 и имеет Android 13 из коробки. По данным бенчмарка, процессором служит Snapdragon 4 Gen 1. Смартфон набрал 687 баллов в одноядерном тесте и 1922 балла в многоядерном тесте.

По слухам, Sony Xperia Ace IV получит 5,5-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2520 x 1080 (FHD+) и соотношением сторон 21: 9. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, учитывая размеры устройства, это хороший объем. Также будет поддержка 18-ваттной зарядки. В базовой конфигурации у смартфона будет 6 Гб оперативной и 128 Гб встроеной памяти.