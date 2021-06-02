Наушники Sony WF-1000XM4 будут представлены 8 июня

Все чаще в сети появляется информации о наушниках компании Sony — модели WF-1000XM4. Сегодня стала известна точная дата, когда данный девайс будет показан официально. Данное мероприятие пройдет 8 июня по всемирному времени. Доказательством тому служит ссылка на прямую трансляцию на YouTube.

Что касается самих наушников, то в их основу лег чипсет Sony V1, который обладает улучшенным активным шумоподавлением. Дизайн также будет отличаться от уже знакомого. Здесь мы увидим наиболее компактное решение. И даже чехол для зарядки станет намного меньше.

Кстати, о зарядке. Теперь она позволяет продержаться наушникам около 8 часов в активном режиме и около суток в чехле. Зарядка доступна как через порт USB-C, а также через беспроводную зарядку. Наушники имеют защиту от брызг воды IPX4. Стоимость устройства в пределах 340 долларов.

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