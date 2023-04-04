Sony выпустила жуткий рекламный ролик для PlayStation 5

Sony выпустила рекламный ролик для PlayStation 5 в жанре хоррора, созданный специально для Тайланда. Несмотря на интересную задумку, некоторые зрители нашли его слишком страшным и даже отпугивающим, что может повлиять на выбор между покупкой новой консоли от Sony или её конкурента Xbox.

Сам ролик вот:

Сюжет трейлера повествует о девушке, которая дарит своему парню торт, а он загадывает желание и задувает свечи. После этого парень начинает вести себя странно, разговаривает сам с собой, куда-то исчезает и кажется, что он теряет рассудок. Но всё меняется, когда девушка дарит ему PS5, и все проблемы исчезают, и парень становится счастливым обладателем новой консоли.

Некоторым зрителям сюжет кажется слишком запутанным, и они не могут понять его смысл, но это не помешало ролику стать одним из самых обсуждаемых в Сети.

Напомним, что уже в этой весной Sony может представить обновленную версию PlayStation 5 со съемным дисководом.