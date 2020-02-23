Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
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Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли. Ранее этой датой был конец 2020 года. Возможно, Sony решила перенести релиз консоли, ведь слухи об этом уже появлялись ранее.

Кроме того, надпись «Запуск в конце 2020 года» («Launches holiday 2020») пропала со всех языковых версий сайта. Если просмотреть веб-архив, то заветная надпись исчезла с 29 мая.

Также Sony перенесла специальное мероприятие на котором должна была продемонстрировать грядущие игровые проекты и эксклюзивы для консоли. Сам перенос связан из-за массовых беспорядков в США.

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