Sony проведёт презентацию State of Play в ночь на 1 февраля

Несколько минут назад компания Sony официально объявила, что в ночь с 31 января по 1 февраля 2024 года проведет презентацию State of Play. Мероприятие начнется в 01:00 по московскому времени.

В сообщении Sony говорится, что вся презентация продлится 40 минут и на ней покажут более 15 игр, которые выйдут на PS5 и PS VR2 в 2024 году и позже, в том числе Stellar Blade и Rise of the Ronin.

Накануне инсайдер Ник Бейкер опубликовал загадочное сообщение, раскрывающее названия игр, которые могут представить на презентации State of Play. Среди них: Death Stranding 2, Silent Hill 2 Remake, Metro и многое другое.