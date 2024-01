Новую часть Metro и Death Stranding 2 могут представить на презентации State of Play

Игровой инсайдер Ник Бейкер (@Shpeshal_Nick) опубликовал в соцсети Х загадочное сообщение, раскрывающее названия проектов, которые якобы представят на презентации PlayStation State of Play.

Согласно твиту, на State of Play дебютируют:

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Sonic Generations Remaster

Silent Hill 2 Remake

Metro

Judas

Until Dawn Remaster

Что касается самой презентации, то, по словам информатора, она состоится примерно 31 января.

Ранее другой инсайдер billbil-kun также заявил, что Death Stranding 2 покажут на State of Play. По его словам, игра получит название Death Stranding 2 — On The Beach и её сюжет будет как-то связан с морем.

При этом новая часть «Метро» может оказаться однопользовательским VR-проектом под названием Metro Awakening. По крайней мере именно об этом гласят последние слухи.