Sony назвала возможный срок выхода PlayStation VR2

Компания Sony сообщила, что выход гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 состоится в начале 2023 года. Точной даты пока нет, как и дополнительных технических подробностей об устройстве.

Несмотря на секретность, внешний вид и характеристики PS VR2 стали уже известны. Гарнитура получит дизайн в стиле PlayStation 5, экран OLED с разрешением 2000×2040 пикселей на глаз и поддержкой HDR. Частота обновления составит до 120 Гц, а поле зрения — 110 градусов.

Также устройство сможет отслеживать передвижения пользователя в пространстве и движение глаз. Дополнительно гарнитура будет оснащена фирменными контроллерами PS VR2 с тактильной отдачей.

Сейчас для PlayStation VR2 разрабатываются эксклюзивные проекты, в том числе по известным франшизам. Одной из таких станет Horizon Call of the Mountain.

Больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!