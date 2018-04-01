Sony открыла страницу PlayStation 5

Совсем скоро состоится анонс долгожданной PlayStation 5. Вокруг нового поколения ходит множество слухов, а также графических рендеров от разных дизайнеров.
Сегодня на официальном сайте PlayStation появилась отдельная страница PlayStation 5 переведённая практически на все языки. На ней разместился официальный логотип и следующий текст:
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Тем временем известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5.
Презентация PS5 должна состояться 15 февраля.
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