Sony открыла страницу PlayStation 5

Совсем скоро состоится анонс долгожданной PlayStation 5. Вокруг нового поколения ходит множество слухов, а также графических рендеров от разных дизайнеров.

Сегодня на официальном сайте PlayStation появилась отдельная страница PlayStation 5 переведённая практически на все языки. На ней разместился официальный логотип и следующий текст:

Мы уже начали рассказывать вам о невероятных возможностях PlayStation 5, но пока не готовы открыть всю информацию о PlayStation следующего поколения. Подпишитесь ниже, чтобы получать новости, как только мы публикуем их. Это позволит вам в числе первых узнать о дате выхода, цене на PS5 и грядущем списке игр, которые выйдут одновременно с PS5.

Также пользователям предлагают подписаться на рассылку, чтобы получить первую информацию о дате выхода новой консоли.

Официальная страница PS5

Тем временем известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5.

Презентация PS5 должна состояться 15 февраля.