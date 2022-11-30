Павел Дуров хочет добавить в Telegram криптовалютные кошельки

Павел Дуров в своём Telegram-канале сообщил, что нужно создать инструменты и способы децентрализации на фоне краха многих криптобирж в мире. Они будут основаны на блокчейне TON.

Он заявил, что на базе Telegram появится децентрализованная криптобиржа и криптокошельки, которые можно будет использовать для хранения и торговли криптовалютами.

Также Дуров заявил, что Fragment «добился потрясающего успеха: менее чем за месяц на нем были проданы идентификаторы на сумму $50 млн». Потому на этой неделе проект выйдет за рамки продажи имен пользователей.

Пока не уточняется, что именно изменится. Вероятно, речь идёт о продаже номеров телефонов.