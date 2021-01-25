Sony готовит компактный смартфон

Как мы уже привыкли к громадным смартфонам, которые в народе получили название — лопаты. Но не все производители ориентированы на этот сегмент. В прошлом году этим отметились представители Apple, выпустившие небольшого размера флагман. В этом же году на эту роль претендуют японцы из Sony.

Если верить информации одного зарубежного ресурса, то представители Sony вполне не прочь побаловать пользователей небольшим, но мощным девайсом. Есть большая вероятность, что этот смартфон станет флагманом в будущей линейке устройств. Однако, в противовес этой информации, есть противоположная, которая намекает на небольшой и не совсем мощный смартфон.

В основе уже этого устройства лежит чипсет Snapdragon 480. Но как бы то ни было, мы уже имеем возможность увидеть рендеры этого устройства. Этот небольшой смартфон отчетливо напоминает по дизайну линейку Xperia. То есть, перед нами предстает смартфон с небольшим дисплеем, а также вертикально расположенной основной камерой и специально отведенной под ее активацию кнопкой.

Спереди видна выемка под фронтальную камеру на экране, который по предположения получит диагональ 5,5 дюймов. Многие, видя наличие стандартного аудиоразъема под наушники, решили, что это смартфон для пользователей с ограниченным бюджетом. Но выводы делать преждевременно, ведь компания Sony никогда не выделялась чем-то экстравагантным в плане дизайна для флагманов.