Snapdragon 865 обошел процессор Apple A13

Новый процессор Snapdragon 865 прошел тест в AnTuTu, в котором ему удалось показать всю свою мощь. Для сравнения, смартфон оказался на 20% быстрее, чем предыдущая версия процессора Snapdragon 855.

В бенчмарке AnTuTu устройство набрало 540 тысяч баллов. Это на 36 тысяч баллов больше, чем новый процессор Apple A13. В Speed Test оба процессора показали себя одинаково.

В остальных испытаниях Snapdragon 865 и A13 достигали примерно равных результатов: где-то лидировал Apple, а где-то Qualcomm.

Первым смартфоном с процессором Snapdragon 865 станет ZTE Axom 10s Pro. На место “первого” метил Xiaomi с устройством Mi 10, но, видимо, что-то не срослось.