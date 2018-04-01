Snapdragon 865 обошел процессор Apple A13
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Snapdragon 865 обошел процессор Apple A13

Новый процессор Snapdragon 865 прошел тест в AnTuTu, в котором ему удалось показать всю свою мощь. Для сравнения, смартфон оказался на 20% быстрее, чем предыдущая версия процессора Snapdragon 855.

  • Antutu8 865 A13 855 1
  • Antutu
  • Antutu 1
  • Antutu 2

В бенчмарке AnTuTu устройство набрало 540 тысяч баллов. Это на 36 тысяч баллов больше, чем новый процессор Apple A13. В Speed Test оба процессора показали себя одинаково.

В остальных испытаниях Snapdragon 865 и A13 достигали примерно равных результатов: где-то лидировал Apple, а где-то Qualcomm.

Первым смартфоном с процессором Snapdragon 865 станет ZTE Axom 10s Pro. На место “первого” метил Xiaomi с устройством Mi 10, но, видимо, что-то не срослось.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить