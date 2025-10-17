Представлены Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ — игровые флагманы с жидкостным охлаждением | The GEEK
Представлены Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ — игровые флагманы с жидкостным охлаждением

Смартфоны получили топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, почти безрамочный экран 144 Гц, до 24 ГБ оперативки и огромные батареи.

Nubia представила новые игровые флагманы — Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+. Смартфоны получили мощнейшую начинку, уникальную систему охлаждения и футуристический дизайн без выступающих камер.

Главная особенность — новая система охлаждения. Впервые в истории смартфон (только Red Magic 11 Pro+) оснащен жидкостным охлаждением с микро-помпой. У обоих девайсов есть встроенный вентилятор, вращающийся со скоростью до 24 000 оборотов в минуту. При этом смартфоны защищены от воды по стандарту IPX8.

Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ получили процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также отдельный киберспортивный чип Red Core R4, который повышает производительность в играх.

Дисплей — почти безрамочный (1,25 мм) 6,85-дюймовый OLED с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2000 нит. Фронтальная камера на 16 Мп скрыта под экраном и поддерживает улучшение фото с помощью ИИ.

Red Magic 11 Pro поставляется с аккумулятором на 8000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт, а версия Pro+ — с батареей 7500 мАч, но поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт и беспроводной на 80 Вт.

Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией и возможностью записи видео 8К. Есть сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и дополнительный сенсор. Помимо этого, Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ получили:

  • Сенсорные триггеры на корпусе (реагируют даже на мокрые руки);
  • RGB-подсветку;
  • Встроенный эмулятор ПК-игр;
  • ИИ-ассистента Mora, который помогает в играх и управлении устройством;
  • Разъем 3,5 мм, порт USB-C 3.2, Wi-Fi 7, NFC и стереодинамики.

Оба смартфона доступны в нескольких расцветках: белая, черная, белая прозрачная и черная прозрачная. Кроме того, выйдет лимитка Golden Saga с золотыми акцентами и спинкой из сапфирового стекла. Цены на новинки следующие:

  • Red Magic 11 Pro (12/256 ГБ) — 4999 юаней (~55 300 рублей);
  • Red Magic 11 Pro (16/512 ГБ) — 5699 юаней (~63 100 рублей);
  • Red Magic 11 Pro+ (12/256 ГБ) — 5699 юаней (~63 100 рублей);
  • Red Magic 11 Pro+ (16/512 ГБ) — 6499 юаней (~71 900 рублей);
  • Red Magic 11 Pro+ (16/1024 ГБ) — 6999 юаней (~77 500 рублей);
  • Red Magic 11 Pro+ (24/1024 ГБ) — 7699 юаней (~85 200 рублей);
  • Red Magic 11 Pro+ Golden Saga (24/1024 ГБ) — 9899 юаней (~109 500 рублей).
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
