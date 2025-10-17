Представлены Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ — игровые флагманы с жидкостным охлаждением

Nubia представила новые игровые флагманы — Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+. Смартфоны получили мощнейшую начинку, уникальную систему охлаждения и футуристический дизайн без выступающих камер.

Главная особенность — новая система охлаждения. Впервые в истории смартфон (только Red Magic 11 Pro+) оснащен жидкостным охлаждением с микро-помпой. У обоих девайсов есть встроенный вентилятор, вращающийся со скоростью до 24 000 оборотов в минуту. При этом смартфоны защищены от воды по стандарту IPX8.

Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ получили процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также отдельный киберспортивный чип Red Core R4, который повышает производительность в играх.

Дисплей — почти безрамочный (1,25 мм) 6,85-дюймовый OLED с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2000 нит. Фронтальная камера на 16 Мп скрыта под экраном и поддерживает улучшение фото с помощью ИИ.

Red Magic 11 Pro поставляется с аккумулятором на 8000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт, а версия Pro+ — с батареей 7500 мАч, но поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт и беспроводной на 80 Вт.

Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией и возможностью записи видео 8К. Есть сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и дополнительный сенсор. Помимо этого, Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ получили:

Сенсорные триггеры на корпусе (реагируют даже на мокрые руки);

RGB-подсветку;

Встроенный эмулятор ПК-игр;

ИИ-ассистента Mora, который помогает в играх и управлении устройством;

Разъем 3,5 мм, порт USB-C 3.2, Wi-Fi 7, NFC и стереодинамики.

Оба смартфона доступны в нескольких расцветках: белая, черная, белая прозрачная и черная прозрачная. Кроме того, выйдет лимитка Golden Saga с золотыми акцентами и спинкой из сапфирового стекла. Цены на новинки следующие: