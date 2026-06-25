OPPO представила серию Reno16 с ИИ-функциями и батареями до 7000 мА·ч
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OPPO представила серию Reno16 с ИИ-функциями и батареями до 7000 мА·ч

В серию вошли Reno16, Reno16 Pro и Reno16 F с обновлённым дизайном и аккумуляторами до 7000 мА·ч.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 15:53
OPPO представила серию Reno16 с ИИ-функциями и батареями до 7000 мА·ч

OPPO представила серию смартфонов Reno16, в которую вошли модели Reno16, Reno16 Pro и Reno16 F. Новинки получили обновлённый дизайн корпуса, камеры с оптической стабилизацией, ИИ-инструменты для обработки контента и аккумуляторы увеличенной ёмкости.

В версии «Звёздный белый» используется 3D-эффект с рисунком планеты и голографическим переливом на задней панели. Reno16 и Reno16 Pro получили стеклянный корпус и рамку из авиационного алюминия, а Reno16 F выполнен с композитной задней панелью. У Reno16 и Reno16 Pro установлены 6,32-дюймовые дисплеи, у Reno16 F — экран 6,57 дюйма.

Все модели серии получили фронтальную 50-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с углом обзора 100° и алгоритмы обработки групповых снимков. Основная камера в Reno16 Pro получила разрешение 200 Мп. Также в серии есть портретный телеобъектив с оптическим зумом около 3,5x, ультраширокоугольный модуль и оптическая стабилизация.

Для съёмки добавили режим Pop Cam с фильтрами в стиле цифровых мыльниц и плёночных камер. В галерее появилась кнопка «Создать», где собраны ИИ-инструменты для обработки фото и видео. Среди них — ИИ-коллажи, вырезание объектов, стикеры, живые коллажи, стабилизация горизонта при съёмке 4K-видео и режим одновременной записи с основной и фронтальной камер.

Смартфоны работают на ColorOS 16. На корпусе появилась отдельная ИИ-кнопка для быстрого доступа к функциям системы. Среди заявленных возможностей — сохранение информации с экрана, распознавание чеков, перевод меню и работа с кастомными ИИ-сценариями.

OPPO Reno16 Pro получил процессор MediaTek Dimensity 8550, поддержку частоты до 144 Гц в играх, систему охлаждения и HyperBoost 3.0. Базовый Reno16 работает на Snapdragon 7 Gen 4.

Reno16 и Reno16 Pro оснащены аккумуляторами на 6700 мА·ч, Reno16 F — на 7000 мА·ч. Все модели поддерживают быструю зарядку 80 Вт SUPERVOOC. Также заявлены защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K и работа экрана при касании мокрыми пальцами или в перчатках.

Вместе со смартфонами OPPO показала аксессуар OPPO Bubble. Это магнитный модуль с AMOLED-экраном, который можно использовать как внешний монитор для основной камеры при съёмке селфи и групповых кадров. Также он поддерживает дистанционное управление затвором на расстоянии до 10 метров.

OPPO Reno16 и Reno16 F выйдут в цветах «Звёздный белый» и «Сумеречный пурпурный». Reno16 Pro будет доступен в «Звёздном белом» и «Космическом чёрном».

Компания сообщила The GEEK, что серия скоро появится на российском рынке.

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