Широкий складной смартфон Oppo Find N7 Wide может получить почти незаметную складку на экране

Инсайдер Smart Pikachu поделился новыми подробностями о будущем складном смартфоне Oppo Find N7 Wide. Ожидается, что устройство получит технологию экрана, которая сделает складку на внутреннем дисплее значительно менее заметной.

Также источник утверждает, что компания откажется от привычного круглого блока камер в пользу горизонтального модуля на задней панели.

Ранее другой известный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что Oppo работает над складным смартфоном формата Wide с 7,6-дюймовым внутренним экраном и внешним дисплеем диагональю около 5,5 дюйма. В разработке панелей, по слухам, участвуют Samsung Display и BOE.

Кроме того, новинке приписывают чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, выполненный по 2-нм техпроцессу, а также новое поколение шарнира, призванное ещё сильнее уменьшить складку на экране.

Если информация подтвердится, Oppo Find N7 Wide может дебютировать в первом квартале 2027 года и составить конкуренцию ожидаемому Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide.