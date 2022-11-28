Смартфоны Vivo и Iqoo позволят открывать машины BMW

В смартфонах Vivo X90, Vivo X80, Vivo X Fold, Vivo X Note, iQOO 10, iQOO 9 и других моделях появилась функция, которая поддерживает режим цифрового ключа в автомобилях BMW. Теперь для разблокировки машины нужно запустить приложение My BMW и авторизоваться в учётной записи.

После этого смартфон надо поднести к дверной ручке автомобиля, где находится чип NFC (это ручка со стороны водителя) и подождать разблокировки. Отмечается, что этот ключ позволяет открывать только водительскую дверь.

Также можно заводить и глушить двигатель, используя смартфон. Нужно поместить устройство Vivo на площадку для беспроводной зарядки и нажать кнопку «Старт/Стоп».