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Новости

В России будут производить смартфоны на операционной системе «Аврора» для чиновников и бизнеса

Компания «Марвел-Дистрибуция» будет выпускать в России смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора». Также на них можно будет установить Android.

Новинки будут под брендом F+ pro для корпоративного и государственного секторов. Внутри будут установлены процессоры MediaTek. Как ожидается, первая партия появится к середине лета, но поставки начнутся не раньше осени.

Разработка и производство смартфонов стали логичным продолжением деятельности нашей компании, уже имеющей опыт работы со множеством брендов на рынке потребительской электроники, а значит, и достаточную экспертизу для обеспечения современных требований по корпоративной мобильности и удовлетворения спроса у предприятий и заказчиков с государственным участием.

Генеральный директор компании «Марвел-Дистрибуция» Алексей Мельников

Утверждается, что смартфоны разработали в собственном подразделении «Марвел-Дистрибуции».

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Источник:
incrussia
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