Смартфоны Motorola Razr 50 и S50 Neo представят в конце июня

Motorola наконец-то объявила дату появления нового поколения складных смартфонов Razr 50 — они заглянут на мероприятие в Китае 25 июня вместе с моделью S50 Neo. На данный момент Lenovo China уже раскрыла некоторых характеристики обоих устройств.

По слухам, Razr 50 вместе с версией Ultra доберется до глобального релиза в июле. А модель Motorola S50 Neo выйдет на международный рынок как Moto G85.

С официальных рендеров известно, что смартфон Motorola S50 Neo получит изогнутый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 4 Gen 3, аккумулятор на 5000 мАч и основную камеру IMX882 на 50 Мп.

Motorola S50 Neo

А вот о моделях Razr 50 и Razr 50 Ultra известно немного больше. Базовая версия получит 6,9-дюймовый экран OLED с поддержкой 120 Гц, а также маленький 3,63-дюймовый дисплей на крышке. При этом, оставшееся место будет закрыто кожей в стиле премиальных устройств. Расцветок целых три: темно-серая, темно-бежевая и ржавая.

Внутри Razr 50 скрывается совсем свежий процессор MediaTek Dimensity 7300X 5G и связка из 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Питать смартфон будет аккумулятор на 4200 мАч. В основной блок камеры входят два объектива: на 50 Мп и сверхширокополосный на 13 Мп.

Moto Razr 50 Ultra поставляется с немного большим экраном с задней стороны — 4 дюйма вместо 3,63. Основной дисплей прежний, только вот частота обновления выросла до 165 Гц. Процессор не уточняется, но, вероятно, это будет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в связке с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Ну и конечно аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Модель Ultra получила три яркие расцветки: синюю, персиковую и зеленую. К тому же, у смартфона есть модные нынче функции редактирования фото и видео с помощью ИИ, что уж говорить про защиту IPX8.