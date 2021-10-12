Смартфоны Honor 50 и другие официально получат софт от Google

11 октября представители Honor официально подтвердили факт возобновления сотрудничества с Google. Кроме прочего, это означает, что глобальная версия серии Honor 50 получит все штатные сервисы и приложения Google Mobile Services (GMS).

Honor успешно подтвердила сотрудничество со многими партнёрами-поставщиками на начальном этапе. Серия Honor 50 будет оснащена Google Mobile Services (GMS), чтобы предоставить нашим клиентам более полную среду приложений и исключительный опыт работы с мобильными устройствами. Компания Honor

В числе приложений ожидаются Google Play, Gmail, Google Map, YouTube и браузер Chrome. Это позволит пользователям не отказываться от привычных решений и не искать альтернативы. Также отмечается, что Honor уже возобновила бизнес-операции в более чем 50 странах по всему миру. В будущем компания ожидает выпуска большего числа продуктов, которые также будут поддерживать Google GMS.

Отметим, что ранее об этом уже говорилось, но теперь это свершившийся факт. Также отметим, что модель Honor 50 получит дисплей на матрице OLED с частотой обновления 120 Гц, камеру с главным модулем на 108 ММ, зарядку на 66 Вт и ценник в 500 евро.