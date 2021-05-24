Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Глобальные версии смартфонов Honor официально получат сервисы Google

Как известно, против компании Huawei действуют американские санкции. Однако, после выделения Honor в отдельную компанию, эти ограничения стали неактуальными для последней. В результате Honor договорилась с Qualcomm об использовании их процессоров, а теперь стало известно, что глобальные версии смартфонов получат обратно сервисы Google (GMS).

Такое заявление сделало немецкое подразделение компании, отвечая на вопрос пользователя. Похоже, что первыми смартфонами Honor этого года с сервисами Google станут Honor 50. Они же получат новые процессоры Snapdragon 778G 5G. Эти чипы включают восемь вычислительных ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и встроенный модем Snapdragon X53 5G.

Само собой, такой чип будет в младшей модели линейки. Старшие, по слухам, получат мощные чипсеты Snapdragon 888.

Пока что не сообщается, когда именно они выйдут на рынок. Но, как ожидается, это произойдёт летом.

The GEEK в Telegram

Источник:
Twitter
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить