Глобальные версии смартфонов Honor официально получат сервисы Google

Как известно, против компании Huawei действуют американские санкции. Однако, после выделения Honor в отдельную компанию, эти ограничения стали неактуальными для последней. В результате Honor договорилась с Qualcomm об использовании их процессоров, а теперь стало известно, что глобальные версии смартфонов получат обратно сервисы Google (GMS).

Такое заявление сделало немецкое подразделение компании, отвечая на вопрос пользователя. Похоже, что первыми смартфонами Honor этого года с сервисами Google станут Honor 50. Они же получат новые процессоры Snapdragon 778G 5G. Эти чипы включают восемь вычислительных ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и встроенный модем Snapdragon X53 5G.

Само собой, такой чип будет в младшей модели линейки. Старшие, по слухам, получат мощные чипсеты Snapdragon 888.

Пока что не сообщается, когда именно они выйдут на рынок. Но, как ожидается, это произойдёт летом.

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