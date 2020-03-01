Смартфоны Android дешевеют быстрее, чем iPhone

Задавались ли вы вопросом, как быстро дешевеет ваш недавно купленный смартфон? Нет? А вот представители BankMyCell, компании, которая перепродает смартфоны, решили рассмотреть этот вопрос более тщательно. Недавно они опубликовали собственный отчет, который показывает, как и насколько смартфоны дешевеют в течение времени своего существования.

Естественно, что результаты проводились как для Android-устройств, коих достаточно много, так и для iPhone. Результат оказался интересным. Если iPhone в первый год своего существования теряет всего лишь 23,45%, то флагманы на Android со стоимостью свыше 700 долларов – порядка 45%.

Если же брать более дешевый сегмент «зеленого робота», то здесь ситуация еще хуже: за первый год такие устройства теряют 48% от первоначальной стоимости. Что касается дальнейшего развития событий, то iPhone за второй года опустится в цене на 45%, устройства на платформе Android – флагманы, на 71%, а бюджетные версии на 80%.