OPPO представит ColorOS 13 на базе Android 13

Компания OPPO объявила дату онлайн-презентации своей новой мобильной операционной системы ColorOS 13. Это будет одна из первых выпущенных OEM-операционных систем на базе Android 13.

На конференции Google I/O в мае, OPPO объявила, что OPPO Find N и OPPO Find X5 Pro станут одними из первых смартфонов в мире, которые получат бета-версию Android 13. ColorOS 13 интегрирована с базовыми функциями безопасности и конфиденциальности Android 13, а также имеет функции персонализации, аналогичные функциям Google Material You.

ColorOS 13 получила несколько новых умных функций, специально разработанных компанией для комфортной работы на больших экранах смартфонов, а также обеспечения бесшовного переключения между несколькими устройствами и повышения производительности и эффективности. Для операционной системы также был разработан совершенно новый дизайн с удобным и плавным интерфейсом Android.

Презентация пройдёт в онлайн-режиме 18 августа в 14:00 МСК.

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