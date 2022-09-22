OPPO запустила глобальную версию ColorOS 13

Компания OPPO официально выпустила ColorOS 13. Она стала одной из первых оболочек на базе Android 13, также получила ряд ключевых функций ОС и новый интерфейс.

Появились новые изображения для режима Always-On Display под названием «Родная земля», которые отображают сцены с дикими животными. Анимация в режиме Always-On Display демонстрирует перемены в местах обитания животных, вызванные ежедневными изменениями температуры, призывая задуматься об изменении климата.

В ColorOS 13 появился динамический вычислительный движок, которая по словам разработчика, должен обеспечить плавную и стабильную работу системы. Кроме того, движок увеличивает время автономной работы смартфона и позволяет большему количеству приложений работать в фоновом режиме.

Технология OPPO LTPO 2.0, частота обновления экрана в режиме Always-On Display снижается до 1 Гц

Одним из важнейших нововведений ColorOS 13 является улучшенный пользовательский опыт при работе с несколькими устройствами. Функция Multi-screen Connect обеспечивает бесшовную интеграцию смартфона с ПК.

Улучшенные параметры конфиденциальности и безопасности позволяют автоматически удалять историю из буфера обмена, а функция Nearby Wi-Fi даёт возможность подключаться к Wi-Fi без раскрытия информации о конкретном местоположении.

В OPPO отмечают, что сейчас у них запланировано обновление около 35 моделей смартфонов в течение года. Также в 2023 году обновление получат ещё 20 устройств.

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