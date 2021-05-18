Смартфон Nubia Z30 Pro можно будет полностью зарядить за 15 минут

Китайский бренд Nubia сообщил новые подробности о топовом смартфоне Z30 Pro. Его планируют показать уже 20 мая, при этом новинка получит мощное железо.

Как сообщается, смартфон оснастят блоком зарядки мощностью в 120 Вт, что позволит зарядить аккумулятор за 15 минут. Другие спецификации включат в себя 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 144 Гц и разрешением Full HD+. Экран поддерживает HDR10+, 10-битный цвет и обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Внутри новинка получит процессор Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

Также отметим тыльную камеру с модулями 64 + 64 + 64 + 8 МП. Ей приписывают 100-кратный гибридный зум (оптический 5-кратный) и оптическую стабилизацию.

Данных о цене и дате выхода пока нет.

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