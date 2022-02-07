Huawei выпустила в России ноутбук HUAWEI MateBook 16

Компания Huawei представила для российского рынка премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 16 в России. Новинка получила безрамочный 2,5K-экран с диагональю 16 дюймов, процессор AMD Ryzen 7 5800H и обновлённую систему охлаждения. Кроме того, модель получила сертификат TÜV Rheinland Colour Accuracy и Quick Stability, подтверждающий точность и стабильность воспроизведения цветов.

Дисплей новинки поддерживает разрешение 2520×1680 при плотности пикселей 189 ppi. Экран поддерживает 10-битную кодировку цвета и способен отображать 1,07 миллиарда оттенков, покрывая 100% цветовой палитры sRGB. Максимальная яркость достигает 300 нит, а контраст — 1500:1.

HUAWEI MateBook 16 обладает процессором AMD Ryzen 7 5800H, двухканальной памятью DDR4 на 16 ГБ и твердотельный накопитель NVMe PCIe объёмом 512 ГБ.

Аккумулятор ёмкостью 84 Вт×ч обеспечивает до 12,5 часов работы без подзарядки в режиме просмотра загруженного видео в формате 1080p.

HUAWEI MateBook 16 появится в России в классическом оттенке «космический серый». Компания начнет принимать заказы на новинку с 15 февраля 2022 года по рекомендованной розничной цене в 109 990 рублей.

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