Redmi представила роутер AX5 Wi-Fi 6 за $32

Как и было обещано, бренд Redmi официально представил новый маршрутизатор Redmi AX5 Wi-Fi 6. Как понятно из названия, новинка поддерживает беспроводную сеть нового поколения. Новинка пока что ожидается в Китае. Для предварительного заказа он станет доступен с 10 июня, после чего вскоре выйдет в розничную продажу.

Новинка оценивается в 229 юаней, что примерно соответствует 32 долларам США. Роутер оснащён четырьмя независимыми антеннами, которые усиливают сигнал на 4 дБ, и увеличивают покрытие на 50%.

По данным компании, Redmi AX5 Wi-Fi 6 сможет загрузить HD-фильм всего за восемь секунд со скоростью 1775 Мбит/сек, что примерно на 52% быстрее, чем при использовании Wi-Fi 5. Само собой, это касается тех случаев, когда новый стандарт связи поддерживает и передатчик, и приёмник. А канал Интернет-соединения обеспечивает нужную скорость.

Также играет роль пропускная способность отдающего сервера и ряд других показателей, потому вопрос скорости передачи данных может иметь разные ответы.

Redmi AX5 Wi-Fi 6 также поддерживает Mesh-сеть, работая с маршрутизаторами Xiaomi Wi-Fi 6 — это модели Mi Router AX1800 и Mi AIoT Router AX3600.

В качестве процессора используется решение Qualcomm с независимым NPU для ускорения работы на аппаратном уровне. Решение оптимизировано для подключения к 128 устройствам, в том числе к системам «умного дома».