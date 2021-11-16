В Японии готовят компактный и мощный смартфон от производителя тостеров

Малоизвестная в России японская компания Balmuda, которая занимается производством бытовой техники (в том числе тостеров, чайников и аудиоколонок) представила первый смартфон. Это модель с экраном на 4,9 дюйма и разрешением 1080p. В нём используется процессор Snapdragon 765, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Новинка получила одиночную основную камеру на 48 МП, фронтальную на 8 МП, аккумулятор ёмкостью 2500мАч и порт USB Type-C. Также есть сканер отпечатка пальца сбоку. Корпус у новинки пластиковый.

В компании заявили, что «смартфоны в последние годы стали слишком большими и громоздкими», потому решение Balmuda сделали компактным и «элегантным». Скорее всего, это попытка сыграть на поле iPhone 12/13 mini.

Цена Balmuda составит около $920 (примерно 67 тыс. рублей по текущему курсу). В продаже он появится 26 ноября.

При этом отметим, что и китайцы готовят свои компактные смартфоны. По данным из сети, Xiaomi готовит две модели с диагональю экрана порядка 6,3 дюйма. Это модели с номерами L3 и L3A. Предполагается, что одна выйдет в линейке Xiaomi, вторая — Redmi.