Модульный смартфон 2015 года обновили до Android 9

Летом 2015 года был представлен модульный смартфон Fairphone 2, в продаже он появился к концу того же года за 500 евро. Его особенностью была модульная конструкция, но похвастаться особо мощными характеристиками и программными улучшениями он не мог.

Новинка изначально работала на базе Android 5.1 Lollipop. В 2018 году он получил Android 7.1.2 Nougat. А теперь, как сообщается, систему «подняли» до Android 9 Pie. Новинка оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 801, располагает всего 2 ГБ оперативной памяти и пятидюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. В качестве камеры используются одиночный модуль на 8 МП.

Этот смартфон является единственным в своём роде, поскольку больше на рынке нет модульных (и обычных) решений на базе Snapdragon 801 и с «девяткой» в качестве ОС. Правда, новинку уже вряд ли получится купить, ведь модель выпускалась сравнительно малой партией.

При этом важно, что там используется чистая версия Android, которая доступна через проект Android Open Source Project (AOSP). То есть в ей нет никаких улучшений от производителя. Также отметим, что Qualcomm никогда не поддерживала AOSP-вариант Android 7.1 Nougat для этого процессора. Так что разработчикам пришлось самим адаптировать всё нужное.