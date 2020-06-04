Модульный смартфон 2015 года обновили до Android 9
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Модульный смартфон 2015 года обновили до Android 9

Летом 2015 года был представлен модульный смартфон Fairphone 2, в продаже он появился к концу того же года за 500 евро. Его особенностью была модульная конструкция, но похвастаться особо мощными характеристиками и программными улучшениями он не мог.

  • Fairphone 2 Modular Design

Новинка изначально работала на базе Android 5.1 Lollipop. В 2018 году он получил Android 7.1.2 Nougat. А теперь, как сообщается, систему «подняли» до Android 9 Pie. Новинка оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 801, располагает всего 2 ГБ оперативной памяти и пятидюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. В качестве камеры используются одиночный модуль на 8 МП.

Этот смартфон является единственным в своём роде, поскольку больше на рынке нет модульных (и обычных) решений на базе Snapdragon 801 и с «девяткой» в качестве ОС. Правда, новинку уже вряд ли получится купить, ведь модель выпускалась сравнительно малой партией.

При этом важно, что там используется чистая версия Android, которая доступна через проект Android Open Source Project (AOSP). То есть в ей нет никаких улучшений от производителя. Также отметим, что Qualcomm никогда не поддерживала AOSP-вариант Android 7.1 Nougat для этого процессора. Так что разработчикам пришлось самим адаптировать всё нужное.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
-

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить