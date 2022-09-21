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Представлен «игрушечный» ПК с видеокартой RTX 4090

Для фанатов компании Colorful выпустили забавный сувенир — игрушечный ПК с «видеокартой» Colorful GeForce RTX 4090 Vulcan OC на борту. Цена такой системы 299 юаней по предзаказу и 399 юаней на релизе.

Дело в том, что это некое подобие конструктора LEGO на компьютерную тематику. Внутри корпуса такого ПК стоит пластиковая модель материнской платы Colorful iGame UltraD5 Z690 и планок оперативной памяти Colorful iGame Vulcan DDR4. Также там есть другие элементы — всего 1123 детали. А ещё в комплекте идут две фигурки инженеров. 

На момент публикации набор доступен для покупки только в китайском приложении WeChat, выйдет ли он на глобальный рынок — не сообщается.

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Источник:
VideoCardz
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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