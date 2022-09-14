Опубликованы все характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080

Сетевые источники сообщили новые данные о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090/4080. Если точнее, то речь идёт о полных характеристиках новинок.

Итак, GeForce RTX 4090 получит графический процессор AD102-300 с 16 384 ядрами CUDA и тактовой частотой до 2520 МГц. У карты будет до 24 ГБ видеопамяти GDDR6X со скоростью в 21 Гбит/сек, то есть это даст суммарную пропускную способность в 1 Тбит/сек. Потребление карты по умолчанию составит 450 Вт с ростом до 660 Вт.

GeForce RTX 4080 выйдет в двух версиях — на 12 ГБ и 16 ГБ. Первая версия получит процессор AD104-400 с 7680 ядрами CUDA и частотой до 2610 МГц. TGP — до 366 Вт. Память — GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с. Эта карта заменит на первых порах RTX 4070 Ti или RTX 4070.

Версия на 16 ГБ получит процессор AD103-300 и получит 9728 ядер CUDA на 2505 МГц. Потребление составит 340-516 Вт.

Анонс состоится 20 сентября. RTX 4090 выйдет в продажу в первой половине октября, а обе модели RTX 4080 выпустят в первой половине ноября.

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