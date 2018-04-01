Слухи: Apple разрабатывает доступные наушники AirPods Pro Lite

По всей видимости Apple готовит не только доступный iPhone SE2, а также удешевлённую версию дорогих затычек AirPods Pro. Первая информация о них появилась на зарубежном ресурсе Appleinsider. Какой-либо технической информации с чертежами нет, но уже известно, что компания ведёт переговоры с поставщиками и ищет место для их производства. Им может стать завод в Индии.

Беспроводные AirPods Pro появились в прошлом году и поставили рекорд в цене. За функцию активного шумоподавления и форму затычек Apple просит у покупателя порядком 21 тысячи рублей, что в несколько раз дороже оригинальных AirPods.

Если компания выпустит доступную версию AirPods Lite, то они смогут полностью заменить вкладыши AirPods или разнообразить линейку гарнитур, дав выбор пользователям.

Пока это первое упоминание и ждать презентацию в ближайшее время нет смысла.