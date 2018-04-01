Слухи: Apple разрабатывает доступные наушники AirPods Pro Lite
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Слухи: Apple разрабатывает доступные наушники AirPods Pro Lite

По всей видимости Apple готовит не только доступный iPhone SE2, а также удешевлённую версию дорогих затычек AirPods Pro. Первая информация о них появилась на зарубежном ресурсе Appleinsider. Какой-либо технической информации с чертежами нет, но уже известно, что компания ведёт переговоры с поставщиками и ищет место для их производства. Им может стать завод в Индии.

Беспроводные AirPods Pro появились в прошлом году и поставили рекорд в цене. За функцию активного шумоподавления и форму затычек Apple просит у покупателя порядком 21 тысячи рублей, что в несколько раз дороже оригинальных AirPods.

Airpods Pro

Если компания выпустит доступную версию AirPods Lite, то они смогут полностью заменить вкладыши AirPods или разнообразить линейку гарнитур, дав выбор пользователям.

Пока это первое упоминание и ждать презентацию в ближайшее время нет смысла.

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