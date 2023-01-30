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OnePlus Ace 2 с огромным блоком камеры показали на рендере

OnePlus Ace 2 появился на рендерах. Под таким названием новинка появится только на китайском рынке, на глобальном смартфон появится как OnePlus 11R.

На изображениях OnePlus Ace 2 в двух цветах. Предполагается, что устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 5000 мАч + поддержку 100-ваттной зарядки.

Представить OnePlus Ace 2 должны уже 7 февраля.

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Источник:
Gsmarena

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