Слух: iPhone 16 и iPhone 16 Plus не получат чип А17

Новая серия смартфонов iPhone 16 от Apple, вероятно, не получит процессор A17. Таким предположением поделился в отчете аналитик компании Haitong International Securities Джефф Пу.

По его словам, iPhone 16 и 16 Plus будут оснащены чипами A18, а iPhone 16 Pro и 16 Pro Max – A18 Pro. Таким образом, ни одно из будущих устройств может не получить базовый процессор А17.

Напомним, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили процессор A17 Pro, который, по мнению Пу, являлся «переходным». Внутри iPhone 15 и 15 Plus вовсе старый чип A16.

Ранее появлялась информация о том, что в линейке iPhone 16 появится пятый смартфон – iPhone 16 Ultra, который, по предположениям, будет представлен как уникальный флагман с усовершенствованной камерой и большим дисплеем.