Складной Google Pixel Fold засветился в Geekbench

В бенчмарке Geekbench появилось устройство под названием Google Felix. Предполагается, что это может быть рабочее название складного смартфона Pixel Fold.

В базе данных указано, что смартфон оснащен чипсетом Tensor G2 и 12 ГБ оперативной памяти.

Визуально Google Pixel Fold будет похож на Pixel 7 Pro, устройство наделят стеклянными панелями, стальной рамкой и тройной камерой. По слухам, внутренний дисплей будет 8-дюймовый, внешний — 6,19-дюймовый с частотой обновления до 120 Гц. Оба экрана получат фронтальную камеру на 9,5 Мп.

Складной Google Pixel Fold могут представить в мае 2023 года, стоимость на момент запуска оценивается в $1800.