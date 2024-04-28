Ситилинк привёз в Россию игровые ПК от Teclast

В Ситилинк стартовала продажи 11 моделей игровых компьютеров Teclast G01 в прозрачных корпусах с RGB-подсветкой, водяным охлаждением и процессорами Intel Core. В линейку входят 11 конфигураций, среди которых самые мощные — компьютеры с процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений и видеокартами Nvidia GeForce RTX 3000- и 4000-серий. Все модели имеют одинаковый дизайн корпуса в чёрном цвете.

В четырёх самых мощных конфигурациях используется двухсекционная система водяного охлаждения для эффективного отвода тепла от процессора. Также в компьютерах установлены высококачественные комплектующие с радиаторами на оперативной памяти и материнской плате для лучшего охлаждения и производительности.

Две младшие конфигурации оснащены процессорами Intel Core i5 13-го и 14-го поколений и видеокартами Nvidia GeForce RTX 4060 с объёмом видеопамяти 8 ГБ. Объём оперативной памяти составляет 32 ГБ стандарта DDR5, а для хранения данных используется скоростной накопитель SSD объёмом 1 ТБ стандарта NWME PCIe Gen.4.

Самые мощные конфигурации включают процессоры Intel Core i7 13-го и 14-го поколений и видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти. Характеристики остальных компонентов аналогичны младшим конфигурациям.

Цены

Teclast G01 с процессором Intel Core i5 (13600KF), объемом оперативной памяти 32 Гб и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 139 990 рублей.

Teclast G01 с процессором Intel Core i7 (14600KF), объемом оперативной памяти 32 Гб и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 141 990 рублей.

Teclast G01 с процессором Intel Core i7 (13700KF), объемом оперативной памяти 32 Гб и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 199 990 рублей.

Teclast G01 с процессором Intel Core i7 (14700KF), объемом оперативной памяти 32 Гб и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 209 990 рублей.