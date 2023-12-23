Ситилинк начал продавать PlayStation 5 Slim

Обновленная версия PlayStation 5 Slim уже доступна для покупки в интернет-магазине и розничной сети Ситилинка.

Одним из главных и заметных изменений новинки стало снижение веса и размеров приставки. Корпус PlayStation 5 с дисководом стал меньше на 18% и легче на 700 грамм. По внешнему виду изменения затронули также дизайн консоли: боковые панели разделены на четыре сегмента, каждый из которых в будущем можно будет заменить, позволяя кастомизировать приставку.

PlayStation 5 Slim доступна в магазине Ситилинк по цене 79 990 рублей. Обычная версия PS5 продаётся за 64 999 рублей. По техническим характеристикам обе консоли практически идентичны.

Ранее стало известно, что дисковод на новой PS5 Slim не работает без интернета.