Дисковод на новой PS5 Slim не работает без интернета

Недавно представленная PS5 Slim привнесла новые сюрпризы. Одной из особенностей консоли является то, что при первом сопряжении с дисководом она запрашивает выход в Интернет. Это необходимо для обновления программного обеспечения консоли. Если активного интернет-соединения нет, то воспользоваться дисководом не получится.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если у компании Sony в момент подключения дисковода возникнут проблемы с серверами.

Пока неясно, зачем это нужно. Есть предположение, что таким образом Sony собирается бороться с использованием неофициальных дисководов.