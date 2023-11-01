Новости

Дисковод на новой PS5 Slim не работает без интернета

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 14:05

Недавно представленная PS5 Slim привнесла новые сюрпризы. Одной из особенностей консоли является то, что при первом сопряжении с дисководом она запрашивает выход в Интернет. Это необходимо для обновления программного обеспечения консоли. Если активного интернет-соединения нет, то воспользоваться дисководом не получится.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если у компании Sony в момент подключения дисковода возникнут проблемы с серверами.

Пока неясно, зачем это нужно. Есть предположение, что таким образом Sony собирается бороться с использованием неофициальных дисководов.

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK, X
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной