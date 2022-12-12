Создатели «генератора картинок без цензуры» начали сбор денег на Kickstarter

Создатели нейронной сети Unstable Diffusion (улучшенная версия Stable Diffusion), которая способна генерировать изображения «без цензуры», запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на улучшение своего детища.

Главной фишкой Unstable Diffusion является отсутствие цензуры, картинки могут создаваться на основе текстового описания обнаженных людей или персонажей.

На момент написания заметки разработчики смогли собрать более $41000 из запланированных $25000, необходимых им на первом этапе.

Этой суммы хватит, чтобы обучить алгоритмы на базе данных из 75 миллионов высококачественных иллюстраций, в том числе изображений моделей, косплееров и аниме-персонажей. После сборов, разработчики планируют повысить качество генерации изображений и сделать их более детальными.

Превью Unstable Diffusion можно использовать в Discord-канале нейросети.