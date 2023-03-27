Shadows of Doubt: симулятор детектива в полностью сгенерированном мире скоро появится в Steam

В Steam готовится к выходу уникальный симулятор детектива под названием Shadows of Doubt. Особенностью игры является полностью сгенерированный мир, включая город, персонажей, их имена, профессии, распорядок дня и многое другое.

Разработчики обещают увлекательный игровой процесс и необычный опыт для любителей детективных историй. Кроме того, в игре есть система моральных выборов, которые повлияют на исход игры.

Shadows of Doubt обещает стать интересным проектом для тех, кто любит остросюжетные игры, а также для тех, кто желает окунуться в уникальный мир, полностью сгенерированный компьютером.

Shadows of Doubt будет доступна в раннем доступе с 24 апреля текущего года.