Серверы Huawei получат российскую Ред ОС

Если у Huawei не ладятся дела с Google, то почему бы не взглянуть на рынок и не найти более приемлемое решение. Сказано – сделано, и взор пал на отечественную операционную систему – «Ред ОС». Именно она будет в ближайшем будущем установлена на серверах Huawei TaiShan 200 Server. Напомним, что «Ред ОС» – это операционная система, созданная на базе Linux и предназначена для работы с серверами и рабочими станциями.

Что касается серверов Huawei TaiShan 200 Server, то они предназначены для обработки данных, а совместимость этих двух продуктов подтверждена сертификатом, который подписали обе стороны. Более того, уже после подписания представители Huawei сделали заявление, согласно которому, компания намерена и дальше развивать отношения с «Ред Софт». Основное направление – создание программно-аппаратных решений для широкого круга потенциальных заказчиков.

Это в свою очередь, может вызвать особый интерес у других заказчиков, которые начнут присматриваться к «Ред Софт». Это поспособствует популяризации продуктов компании и привлечению новых инвесторов и партнеров. В подтверждении того, что Huawei заинтересована в российских разработках, является уже работающие сервера компании на ОС «Альт».