Серия камерофонов TECNO CAMON 30 появилась в России

Бренд TECNO объявил о старте российских продаж камерофонов TECNO CAMON 30. В серию вошли четыре модели:

TECNO CAMON 30 Premier 5G

TECNO CAMON 30 Pro 5G

TECNO CAMON 30 5G

TECNO CAMON 30

Флагман CAMON 30 Premier 5G получил систему из 4 камер по 50 Мп. Основная камера имеет сенсорS ony IMX890, перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и оптическим зумом 3Х, ультраширокоугольный объектив с углом обзора 114° и фронтальная камера с автофокусом по глазам.

Модель оснащена 1.5К LTPO AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц и чипсетом MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.

CAMON 30 Pro 5G оснащается 50 Мп основной камерой с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией OIS. Как и CAMON 30 Premier 5G, смартфон способен снимать видео 4K 60 к/с не только на основную, но и на ультраширокоугольную и фронтальную камеры.

Смартфон получил процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 512 Гб внутренней и 12 ГБ оперативной памяти соответственно с возможностью расширения до 24 Гб.

В CAMON 30 5G и CAMON 30 пользователям будут доступны основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией OIS, 50 Мп фронтальная камера с автофокусом по глазам, ультра-зарядка 70 Вт и энергоемкий аккумулятор 5000 мАч.

Цены серии TECNO Camon 30 в России

TECNO Camon 30 Premier 5G с 512/12 Гб – 53 990 руб;

TECNO Camon 30 Pro 5G с 512/12 Гб – 44 990 руб;

TECNO Camon 30 Pro 5G с 256/12 Гб – 39 990 руб;

TECNO Camon 30 5G с 8/256 Гбайт – 23 990 руб;

TECNO Camon 30 5G с 12/256 Гбайт – 25 990 руб.