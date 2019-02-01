Серия Samsung Galaxy S10 получила обновление One UI 2.5

Как известно, фирменная оболочка One UI 2.5 от Samsung сейчас испытывается на некоторых устройствах компании. Среди них можно выделить Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G, а также линейку устройств Galaxy Tab S7. А теперь это обновление стало доступно владельцам Galaxy S10. Обновление весит порядка 1 ГБ и несет в себе исправления систем безопасности Android, вышедшей в сентябре этого года.

Кроме того, в этом же обновлении присутствует режим Wireless DeX, который впервые появился на линейках Galaxy Note 20 и Galaxy Tab S7. С помощью него можно отображать экран DeX UI вашего устройства в беспроводной сети на телевизорах с поддержкой Miracast. Также следует отметить наличие переключателя для режима Wireless DeX и возможность переключения параметров для настройки и масштабирования шрифта на экране.

Еще одно новшество в прошивке касается функциональности камер. Речь идет о режиме Pro Video Mode, которое позволяет выбирать разрешение снимаемого видеоролика, частоту кадров и микрофон. Также есть возможность наиболее удобного и быстрого способа обмена данными Wi-Fi с другими устройствами и наличие поиска интересующего видео YouTube непосредственно в приложении клавиатуры.

Не менее интересной выглядит часть обновления, касающаяся поддержки Always On Display. В ней появилась поддержка стикеров Bitmoji. Нельзя не упомянуть и разделенную клавиатуру, активирующуюся в альбомном режиме и наличие предварительной конфигурации SOS-сообщений. Само-собой в прошивке есть исправления ошибок, улучшение безопасности системы и общей производительности работы смартфона.